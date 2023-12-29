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    Норовирус — из-под крана? В Тульской области 48 человек заболели острой кишечной инфекцией

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    В Тульской области 48 жителей города Плавск заболели кишечной инфекцией, сообщает 29 декабря региональное управление Роспотребнадзора. На подозрении — вода из-под крана.

    «У большинства обследованных выделен норовирус — возбудитель острой кишечной инфекции. <…> Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

    Дано предписание о проведении дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий при организации водоснабжения в Плавске. Проводится ежедневный лабораторный контроль качества обеззараживания.

    Уточняется также, что обеззараживание проводится препаратами хлора, поэтому возможно появление запаха хлора в водопроводной воде.

    «Это безопасно для вашего здоровья <…> рекомендуем вам кипятить или отстаивать водопроводную воду перед употреблением», — советует Роспотребнадзор жителям Плавска.

    Как передает РИА Новости, прокуратура Плавского района организовала проверку по информации о появлении тошноты и рвоты у отдельных жителей Плавска после использования водопровода.

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    Норовирусная инфекция
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