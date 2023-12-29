Новый год на Дворцовой площади: «НА-НА», «Поющие гитары», Street Band и другие

Праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 22:00 31 декабря. Зрители увидят мультимедийное шоу «Петербург. Было — стало — будет» на фасаде Главного штаба. В 23:00 начнётся концертная программа: в исполнении кавер-групп прозвучат любимые новогодние хиты и популярные песни.
Концерт прервется на новогодние обращения губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина, которые будут проецировать на фасад Главного штаба.
Затем состоятся выступление группы «НА-НА», световое шоу, танцевальные номера под песни солистов группы «Дискомафия», выступление вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», молодежного шоу-оркестра Street Band и других артистов.
В новогоднюю ночь будут также работать площадка с аниматорами у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице. Гулянья продлятся до 4 часов утра 1 января. Также напомним, что новогоднего фейерверка над Петропавловской крепостью не будет.
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