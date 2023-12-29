Роспотребнадзор поддержал идею предупреждать о насекомых в продуктах

На упаковках продуктов, произведенных с использованием насекомых, может появиться специальная маркировка. Предложение о дополнительном информировании потребителей поддержал Роспотребнадзор, передает РИА Новости 29 декабря.



Ведомство поддержало идею о внесении изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование в наглядной форме. Поправки планируют внести после завершения процедур, подтверждающих безопасность нового вида продукции и ее госрегистрации.



В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителей.

