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    Роспотребнадзор поддержал идею предупреждать о насекомых в продуктах

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    На упаковках продуктов, произведенных с использованием насекомых, может появиться специальная маркировка. Предложение о дополнительном информировании потребителей поддержал Роспотребнадзор, передает РИА Новости 29 декабря.

    Ведомство поддержало идею о внесении изменений в технические регламенты, направленные на дополнительное информирование в наглядной форме. Поправки планируют внести после завершения процедур, подтверждающих безопасность нового вида продукции и ее госрегистрации.

    В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителей.

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