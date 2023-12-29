Впервые за 27 лет. ВОЗ сообщает о заражении человека опасным вирусом

Случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявлен в Аргентине. Как сообщила 28 декабря Всемирная организация здравоохранения, об этом Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам Аргентины 20 декабря уведомил ВОЗ. Заболел взрослый человек из провинции Санта-Фе.



«Это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия, последние зарегистрированные случаи заболевания человека в Аргентине произошли в 1982/1983 и 1996 годах», — отмечается в сообщении.

