Впервые за 27 лет. ВОЗ сообщает о заражении человека опасным вирусом

Случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявлен в Аргентине. Как сообщила 28 декабря Всемирная организация здравоохранения, об этом Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам Аргентины 20 декабря уведомил ВОЗ. Заболел взрослый человек из провинции Санта-Фе.
«Это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия, последние зарегистрированные случаи заболевания человека в Аргентине произошли в 1982/1983 и 1996 годах», — отмечается в сообщении.
WEE — редкая вирусная инфекция, поражающая лошадей и людей, передаётся с помощью комаров. Большинство случаев заболевания людей связано с эпидемиями среди птиц или лошадей. Как раз в 1982–1983 годах случилась вспышка заболеваемости у лошадей.
По данным эпидемиологического расследования, нынешний заболевший — сельский рабочий в районе, где были выявлены лошади с положительным результатом теста на WEE. Первые симптомы у мужчины появились 19 ноября: головная боль, миалгия (мышечная боль), головокружение, внезапная лихорадка и дезориентация. 24 ноября его госпитализировали, взяли анализы (которые и показали положительный результат на WEE), назначили интенсивную терапию. Он провёл 12 дней на ИВЛ. 20 декабря пациента выписали, теперь он находится на амбулаторном наблюдении.