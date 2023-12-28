Мужчина прилетел в Париж из Алжира в отсеке шасси самолета и остался жив

В парижском аэропорту обнаружили мужчину, который прилетел из Алжира во Францию, спрятавшись в отсеке шасси самолета. Он был жив, но в критическом состоянии.



Мигранта нашли сотрудники технической службы аэропорта Париж-Орли утром 28 декабря во время обследования самолета, прибывшего из Алжира, сообщает газета Le Figaro. Сообщается, что ему на вид было около 20 лет, он находился в критическом состоянии из-за тяжелого переохлаждения. Спасатели доставили его в больницу.

Издание отмечает, что коммерческие самолеты летают на высоте около 12 километров, и температура воздуха там может достигать -50 градусов и ниже. В феврале 2021 года 16-летний подросток чудом выжил, пролетев в отсеке шасси из Англии в Нидерланды. А в августе того же года футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке покинуть страну в отсеке шасси самолета ВВС США.