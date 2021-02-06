Подросток пролетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси самолета

«Безбилетник» чудом выжил во время полёта за четыре сотни километров.

«Подросток без билета испытал судьбу во время 250-мильного (402-километрового) перелёта из Лондона в Нидерланды. <...> 16-летний мальчик был найден рядом с шасси самолета, который приземлился в аэропорту [города] Маастрих. Его доставили в больницу», — сообщает 6 февраля The Mirror.

Мальчик, который предположительно был кенийцем, залез в отсек для шасси грузового самолета Airbus A330 компании Turkish Airlines. Он получил сильное переохлаждение. В аэропорту Маастрихта заявили, что подростку повезло, что он выжил во время путешествия.