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    Петербурженка Анастасия Боднарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

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    Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук одержала победу на чемпионате мира по рапиду, который прошел в Самарканде, Узбекистан. Она завоевала первое место после ничьих в партиях с китаянками Чжай Мо, Лэй Тинцзе и Хампи Конеру из Индии, сыгранных 28 декабря.

    По результатам 11 туров Боднарук, Лэй Тинцзе и Конеру набрали по 8,5 очка. Победитель определился после тай-брейка с участием Боднарук и Конеру. Россиянка одержала победу со счетом 2,5–1,5 в партиях с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на каждый ход.

    В итоговой таблице соревнований еще одна российская шахматистка, Валентина Гунина, заняла седьмое место, набрав 8 очков из возможных 11. Екатерина Лагно (7,5 очка) и стала восьмой, в то время как Александра Горячкина и Лея Гарифуллина (7,5 очка) заняли девятое и десятое места соответственно.

    Следующий чемпионат мира по блицу пройдет в Самарканде 29–30 декабря.

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