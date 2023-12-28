Российские вузы могут внедрить биометрию для проверки студентов на дистанционных экзаменах

В российских вузах могут внедрить биометрические технологии для проверки студентов во время дистанционной сдачи экзаменов. Разработку дорожной карты внедрения такого сервиса правительство поручило Минцифры, Минобрнауки и Центру биометрических технологий (ЦБТ). Об этом сообщили «Ведомости» сегодня, 28 декабря.



Планируется, что сервис будет полезен для иногородних учащихся и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Верификация с помощью биометрии позволит однозначно определить, кто находится перед компьютером. Также отмечается, что использование системы будет добровольным, а у студентов останется право выбора формы сдачи экзамена.

