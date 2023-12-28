«Поторопитесь на выход!» Криптобиржа Binance в последний раз попросила россиян «забирать свое»

Крупнейшая криптобиржа Binance разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости вывода средств, передает 28 декабря РБК.



Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала российским клиентам последние предупреждения о необходимости миграции аккаунта. В техподдержке пояснили, что письма направляются тем, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации».



Binance напоминает, что с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться, и просит россиян «погасить все нерешенные обязательства» и вывести средства на любую криптоплатформу без ограничений.

