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    «Поторопитесь на выход!» Криптобиржа Binance в последний раз попросила россиян «забирать свое»

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    Крупнейшая криптобиржа Binance разослала российским клиентам последние напоминания о необходимости вывода средств, передает 28 декабря РБК.

    Binance попросила пользователей из России закрыть позиции до 29 декабря. Криптобиржа разослала российским клиентам последние предупреждения о необходимости миграции аккаунта. В техподдержке пояснили, что письма направляются тем, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории Российской Федерации».

    Binance напоминает, что с 29 декабря 2023 года все открытые позиции будут постепенно закрываться, и просит россиян «погасить все нерешенные обязательства» и вывести средства на любую криптоплатформу без ограничений.

    Напомним, в начале сентября криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России. В то же время биржа сообщила о заключении соглашения о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX.

    До этого биржа запретила россиянам покупать любую иностранную валюту. Покупка долларов и евро была ограничена еще в марте нынешнего года.

    А с 15 ноября Binance прекратила поддержку фиатных депозитов в российских рублях. Вывод рублей доступен до 31 января 2024 года. Для этого нужно зарегистрироваться на новой бирже и подключить ее к учетной записи Binance.

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    Криптобиржа Binance
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