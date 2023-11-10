Binance объявила о прекращении поддержки депозитов в рублях

C 15 ноября криптовалютная биржа Binance перестанет обслуживать депозиты в рублях. Об этом стало известно в пятницу, 10 ноября, из сообщения на сайте организации.



Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях в 00:00 15 ноября. Вывод рублей будет доступен до 31 января 2024 года. Для этого потребуется зарегистрироваться на новой бирже и подключить ее к учетной записи Binance.



«Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии», — говорится в публикации биржи.

