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    Binance объявила о прекращении поддержки депозитов в рублях

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    C 15 ноября криптовалютная биржа Binance перестанет обслуживать депозиты в рублях. Об этом стало известно в пятницу, 10 ноября, из сообщения на сайте организации.

    Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях в 00:00 15 ноября. Вывод рублей будет доступен до 31 января 2024 года. Для этого потребуется зарегистрироваться на новой бирже и подключить ее к учетной записи Binance.

    «Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии», — говорится в публикации биржи.

    В начале сентября крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России. До этого биржа запретила россиянам покупать любую иностранную валюту. Покупка долларов и евро была ограничена еще в марте нынешнего года.

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