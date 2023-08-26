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    Binance закрыла для россиян все иностранные валюты

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    Одна из крупнейших в мире криптобирж Binance запретила гражданам России покупать любую валюту. Покупать и продавать на площадке доллары и евро запретили еще в марте, но теперь нельзя приобрести турецкие лиры или любую другую валюту, кроме рубля.

    В сообщении, которое 25 августа появляется на сайте криптобиржи при попытке купить иностранную валюту, говорится: «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации».

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    Россияне активно использовали, например, турецкие лиры для оплаты на игровых аккаунтах, зарегистрированных в Турции.

    Как писала «Фонтанка», в мае Минюст США начал проверку Binance на предмет помощи россиянам в обходе санкций.

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