Binance официально объявила об уходе из России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России, сообщается 27 сентября на сайте компании. В рамках соглашения о продаже весь российский бизнес достанется компании CommEX.

«Работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — заявил Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований. При этом компания продолжит развивать Binance в более чем ста странах мира.

Binance совместно с CommEX намерены проинформировать пользователей о переносе их активов на новую платформу, сообщили в компании. К тому же, новые пользователи, которые прошли процедуру верификации персональных данных, будут также перенаправлены на платформу CommEX.