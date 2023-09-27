Binance официально объявила об уходе из России

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России, сообщается 27 сентября на сайте компании. В рамках соглашения о продаже весь российский бизнес достанется компании CommEX.
«Работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — заявил Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований. При этом компания продолжит развивать Binance в более чем ста странах мира.
Binance совместно с CommEX намерены проинформировать пользователей о переносе их активов на новую платформу, сообщили в компании. К тому же, новые пользователи, которые прошли процедуру верификации персональных данных, будут также перенаправлены на платформу CommEX.
Закрытие биржевых сервисов может затянуться на несколько месяцев. В рамках этой сделки у криптовалютной биржи не останется права на получение части прибыли после продажи бизнеса. Также Binance лишается возможности обратного выкупа долей в бизнесе.
В конце августа Binance запретила гражданам России покупать любую иностранную валюту. Покупка долларов и евро была ограничена еще в марте, однако 26 августа российские пользователи не смогли приобрести турецкие лиры и любую другую валюту, кроме рубля.
28 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя криптобиржи сообщила о том, что в Binance допускают полный уход из РФ.