    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, южн

    772мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.24eur101.99

    Binance официально объявила об уходе из России

    302
    обсудить

    Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о полном уходе из России, сообщается 27 сентября на сайте компании. В рамках соглашения о продаже весь российский бизнес достанется компании CommEX.

    «Работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — заявил Ной Перлман, директор по соблюдению нормативных требований. При этом компания продолжит развивать Binance в более чем ста странах мира.

    Binance совместно с CommEX намерены проинформировать пользователей о переносе их активов на новую платформу, сообщили в компании. К тому же, новые пользователи, которые прошли процедуру верификации персональных данных, будут также перенаправлены на платформу CommEX.

    Закрытие биржевых сервисов может затянуться на несколько месяцев. В рамках этой сделки у криптовалютной биржи не останется права на получение части прибыли после продажи бизнеса. Также Binance лишается возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

    В конце августа Binance запретила гражданам России покупать любую иностранную валюту. Покупка долларов и евро была ограничена еще в марте, однако 26 августа российские пользователи не смогли приобрести турецкие лиры и любую другую валюту, кроме рубля.

    28 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя криптобиржи сообщила о том, что в Binance допускают полный уход из РФ.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КриптовалютаBinanceCommEX
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close