Поэтов отправляют в колонию по делу о «Маяковских чтениях»

Тверской суд Москвы 28 декабря вынес приговор поэтам Егору Штовбе и Артему Камардину, которые у памятника Маяковскому читали антивоенные стихи. Штовбе назначили 5 с половиной лет колонии, Камардину — 7 лет и штраф в размере 500 тысяч рублей. Оба признаны виновным по статьям о возбуждении ненависти (282 УК) и о публичных призывах к действиям против безопасности государства (280.4 УК), сообщает MSK1.RU.
В мае этого года суд приговорил к 4 годам колонии третьего фигуранта дела — Николая Дайнеко. Он признал вину и заключил сделку со следствием.
Как передаёт корреспондент MSK1.RU, в суде Камардин прочел стихотворение, на заседание пришли его родители и девушка. Именно его следствие считает организатором «Маяковских чтений». После оглашения приговора три человека начали кричать: «Позор», их вывели из зала.
25 сентября 2022 года у памятника Владимиру Маяковскому в Москве проходил поэтический вечер «Маяковские чтения», на котором любой желающий мог прочитать стихотворение. Артем Камардин и его друзья Егор Штовба и Николай Дайнеко выступили с пацифистскими стихами — по данным правоохранителей, с оскорблениями в адрес армии и Донбасса. При задержании на следующий день, по словам адвоката Леонида Соловьева, силовики якобы «очень сильно избили Камардина», совершили попытку изнасилования, после чего молодого человека на скорой помощи увезли в больницу. 28 сентября Камардина, Штовбу и Дайнеко отправили под арест.