Поэтов отправляют в колонию по делу о «Маяковских чтениях»

Тверской суд Москвы 28 декабря вынес приговор поэтам Егору Штовбе и Артему Камардину, которые у памятника Маяковскому читали антивоенные стихи. Штовбе назначили 5 с половиной лет колонии, Камардину — 7 лет и штраф в размере 500 тысяч рублей. Оба признаны виновным по статьям о возбуждении ненависти (282 УК) и о публичных призывах к действиям против безопасности государства (280.4 УК), сообщает MSK1.RU.

В мае этого года суд приговорил к 4 годам колонии третьего фигуранта дела — Николая Дайнеко. Он признал вину и заключил сделку со следствием.