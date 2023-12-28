РБК: впервые с начала СВО Минобороны раскрыло число контрактников

Минобороны РФ впервые с начала специальной военной операции назвало число граждан, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту. Как сообщает 28 декабря РБК со ссылкой на материалы Минобороны «Армия в цифрах — 2023», всего контрактную службу проходят более 640 тысяч человек.
В составе отрядов БАРС (созданы в 2015 году в соответствии с указом Путина о создании мобилизационного резерва Вооруженных сил) участие в СВО приняли свыше 40 тысяч человек. Более 7 тысяч выполняют боевые задачи в зоне военной операции в настоящее время.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в начале декабря заявил, что за первые 11 месяцев года на военную службу по контракту были приняты более 452 тысяч человек. Президент Владимир Путин 14 декабря проинформировал, что Россия начала широкую кампанию по привлечению добровольцев в войска, и уже набраны 486 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих, а сейчас ежедневно заявления на заключение контракта подают более полутора тысяч человек.