    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    757мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.71eur101.35

    РБК: впервые с начала СВО Минобороны раскрыло число контрактников

    3453
    3 комментария

    Минобороны РФ впервые с начала специальной военной операции назвало число граждан, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту. Как сообщает 28 декабря РБК со ссылкой на материалы Минобороны «Армия в цифрах — 2023», всего контрактную службу проходят более 640 тысяч человек.

    В составе отрядов БАРС (созданы в 2015 году в соответствии с указом Путина о создании мобилизационного резерва Вооруженных сил) участие в СВО приняли свыше 40 тысяч человек. Более 7 тысяч выполняют боевые задачи в зоне военной операции в настоящее время.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в начале декабря заявил, что за первые 11 месяцев года на военную службу по контракту были приняты более 452 тысяч человек. Президент Владимир Путин 14 декабря проинформировал, что Россия начала широкую кампанию по привлечению добровольцев в войска, и уже набраны 486 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, численность Вооруженных сил России будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих, а сейчас ежедневно заявления на заключение контракта подают более полутора тысяч человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АрмияКонтракт на военную службуКонтрактникиВоеннослужащиеВоеннослужащие по контрактуМинобороныМинобороны России
    ЛАЙК1
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость28 Дек 2023 в 10:47
    Верю
    все так оно и есть
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close