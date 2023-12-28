РБК: впервые с начала СВО Минобороны раскрыло число контрактников

Минобороны РФ впервые с начала специальной военной операции назвало число граждан, проходящих службу в Вооруженных силах по контракту. Как сообщает 28 декабря РБК со ссылкой на материалы Минобороны «Армия в цифрах — 2023», всего контрактную службу проходят более 640 тысяч человек.



В составе отрядов БАРС (созданы в 2015 году в соответствии с указом Путина о создании мобилизационного резерва Вооруженных сил) участие в СВО приняли свыше 40 тысяч человек. Более 7 тысяч выполняют боевые задачи в зоне военной операции в настоящее время.