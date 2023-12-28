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    Детей сняли с поезда Москва — Симферополь и доставили в больницу

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    Ещё одну группу детей госпитализировали прямо из поезда в Тамбовской области. Причиной, как и в поезде Тюмень — Адлер, стали признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом ночью 28 декабря сообщила Юго-Восточная железная дорога.

    Организованная группа — 250 детей и 45 сопровождающих взрослых — отправились из Москвы в Джанкой поездом № 162 «Таврия» (Москва — Симферополь). Вчера вечером у нескольких детей выявили повышенную температуру и признаки ОРВИ. В 23:16 поезд сделал остановку на станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область), и туда прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. Они осмотрели всех 295 человек и решили направить десять детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу — для дополнительного обследования.

    «У остальных признаков ОРВИ не обнаружено. Состав отправлен по назначению с эстафетным медицинским сопровождением», — отмечается в сообщении.

    В ЮВЖД подчёркивают: «Поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам».

    21 декабря с поезда Тюмень — Адлер сняли детскую группу, возвращавшуюся домой в ЛНР после отдыха в тюменском лагере. У нескольких человек был жар, 12-летняя девочка скончалась прямо в поезде вечером 20 декабря. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Саратовской области, куда вызвали скорую помощь. 16 детям поставили диагноз «грипп А», 70 — «острая респираторная инфекция».

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