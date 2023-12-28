Детей сняли с поезда Москва — Симферополь и доставили в больницу

Ещё одну группу детей госпитализировали прямо из поезда в Тамбовской области. Причиной, как и в поезде Тюмень — Адлер, стали признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом ночью 28 декабря сообщила Юго-Восточная железная дорога.



Организованная группа — 250 детей и 45 сопровождающих взрослых — отправились из Москвы в Джанкой поездом № 162 «Таврия» (Москва — Симферополь). Вчера вечером у нескольких детей выявили повышенную температуру и признаки ОРВИ. В 23:16 поезд сделал остановку на станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область), и туда прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. Они осмотрели всех 295 человек и решили направить десять детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу — для дополнительного обследования.

