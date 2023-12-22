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    86 детям, снятым с поезда Тюмень — Адлер, поставили разные диагнозы

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    В больнице Саратова остаются 86 детей из ЛНР, которых сняли с поезда Тюмень — Адлер. 16 детям поставили диагноз «грипп А», 70 — «острая респираторная инфекция». Организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России. Об этом сообщает 22 декабря РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

    «Состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — легкой степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

    38 детей и 11 взрослых признаны здоровыми. Они размещены в провизорном отделении.

    Детскую группу, возвращавшуюся домой, в ЛНР, после отдыха в тюменском лагере, сняли с поезда ночью 21 декабря и отправили в больницу в связи с повышением температуры у нескольких человек. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Саратовской области, куда вызвали скорую помощь. 12-летняя девочка скончалась прямо в поезде вечером 20 декабря. 72.RU писал, что, по словам матери девочки, ей стало плохо ещё в лагере, однако руководитель группы отрицает, что на поезд сажали заболевших детей. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

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