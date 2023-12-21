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    У детей из поезда «Тюмень — Адлер» выявили самый распространенный тип гриппа

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    Грипп А выявлен у детей, следовавших с отдыха в поезде «Тюмень — Адлер». Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор 21 декабря сообщает РИА Новости.

    По данным министерства здравоохранения Саратовской области, дети чувствуют себя удовлетворительно, их разместили в новой инфекционной больнице. По факту смерти 12-летней девочки в поезде возбуждено уголовное дело. Контролировать его ход будет сам глава СКР Бастрыкин, пишет 164.RU.

    Издание также сообщает, что перед смертью школьницы у многих ребят поднялась высокая температура. На плохое самочувствие девочка пожаловалась сопровождающему еще утром 20 декабря. Градусник показал 39 градусов, медсестра дала жаропонижающее, но действовало оно недолго. Вечером больная потеряла сознание. Об этом было сообщено начальнику поезда, который вызвал скорую к ближайшей станции по пути следования состава. Но медики уже не смогли реанимировать ребенка.

    В поезде ехали дети из ЛНР, отдыхавшие ранее в детском лагере. Всего в группе было 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих.

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