Подробности массовой госпитализации в Саратове: в поезде ехали дети из ЛНР, одна девочка умерла

В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка, после этого детей массово госпитализировали в Саратовской области. Подробности сообщает 72.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.
20 декабря в 23:20 мск стало известно о смерти ребёнка в поезде. Девочка ехала в группе детей из ЛНР, они отдыхали в детском лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью и возвращались домой. Всего в группе было
Все заболевшие дети родом из ЛНР, некоторые — из Краснодона и Краснодонского района. В соцсетях районной администрации сообщается, что 10 декабря
«Все условия, связанные с перевозкой детей, были соблюдены. Сейчас ждем ответа от эпидемиологов», — заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
О госпитализации детей, напомним, рано утром сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, вчера вечером медпомощь понадобилась в связи с повышением температуры у одного ребёнка, а к утру на жар пожаловались уже около