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    Подробности массовой госпитализации в Саратове: в поезде ехали дети из ЛНР, одна девочка умерла

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    В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка, после этого детей массово госпитализировали в Саратовской области. Подробности сообщает 72.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

    20 декабря в 23:20 мск стало известно о смерти ребёнка в поезде. Девочка ехала в группе детей из ЛНР, они отдыхали в детском лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью и возвращались домой. Всего в группе было 137 человек: 126 детей и 11 сопровождающих. В полночь 21 декабря поезд прибыл на станцию Балашов в Саратовской области, там уже ждали медики. Они осмотрели детей, у 46 зафиксировали признаки ОРВИ, у семерых была очень высокая температура. Ночью всю группу (125 детей и 11 взрослых) доставили в инфекционную больницу Саратова.

    Все заболевшие дети родом из ЛНР, некоторые — из Краснодона и Краснодонского района. В соцсетях районной администрации сообщается, что 10 декабря 127 школьников отправились на отдых в Тюмень.

    «Все условия, связанные с перевозкой детей, были соблюдены. Сейчас ждем ответа от эпидемиологов», — заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

    О госпитализации детей, напомним, рано утром сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его словам, вчера вечером медпомощь понадобилась в связи с повышением температуры у одного ребёнка, а к утру на жар пожаловались уже около 30 ребят.

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