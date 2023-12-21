Подробности массовой госпитализации в Саратове: в поезде ехали дети из ЛНР, одна девочка умерла

В поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка, после этого детей массово госпитализировали в Саратовской области. Подробности сообщает 72.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.



20 декабря в 23:20 мск стало известно о смерти ребёнка в поезде. Девочка ехала в группе детей из ЛНР, они отдыхали в детском лагере «Олимпийская ребячка» под Тюменью и возвращались домой. Всего в группе было 137 человек : 126 детей и 11 сопровождающих . В полночь 21 декабря поезд прибыл на станцию Балашов в Саратовской области, там уже ждали медики. Они осмотрели детей, у 46 зафиксировали признаки ОРВИ, у семерых была очень высокая температура. Ночью всю группу ( 125 детей и 11 взрослых ) доставили в инфекционную больницу Саратова.

