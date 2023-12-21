С поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей и отправили в больницу

Детей, которые ехали на поезде из Тюмени в Адлер, госпитализировали в Саратовской области. Об этом 21 декабря сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.
В составе организованной группы отдыхающих — 125 детей, их сопровождали медики. Вчера вечером медпомощь понадобилась в связи с повышением температуры у одного ребёнка, вызвали скорую помощь. Роспотребнадзор оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели и отвезли в инфекционную больницу Саратовской области. К утру на высокую температуру пожаловались уже около 30 ребят.
«Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора», — отмечает Бусаргин.
Он также подчеркивает: «Учреждение полностью готово к приему пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора».