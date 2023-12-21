    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, южн

    743мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.41eur99.05

    С поезда Тюмень — Адлер сняли 125 детей и отправили в больницу

    5760
    13 комментариев

    Детей, которые ехали на поезде из Тюмени в Адлер, госпитализировали в Саратовской области. Об этом 21 декабря сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

    Фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
    ПоделитьсяПоделиться

    В составе организованной группы отдыхающих — 125 детей, их сопровождали медики. Вчера вечером медпомощь понадобилась в связи с повышением температуры у одного ребёнка, вызвали скорую помощь. Роспотребнадзор оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели и отвезли в инфекционную больницу Саратовской области. К утру на высокую температуру пожаловались уже около 30 ребят.

    «Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора», — отмечает Бусаргин.

    Он также подчеркивает: «Учреждение полностью готово к приему пациентов. Ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора».

    Фото: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Дети в больницеМассовое заболеваниеМассовое заболевание детейСаратовская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ7
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 13

    Гость21 Дек 2023 в 08:49
    ПОчему?..
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close