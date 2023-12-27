Ведущий российский ралли-гонщик Николай Грязин будет выступать за Болгарию

Российский пилот Николай Грязин, участвующий в чемпионате мира по ралли в классе WRC-2 , будет выступать под флагом Болгарии. Об этом 27 декабря заявил глава болгарской автомобильной федерации Пламен Иванов в интервью сайту Sportal.bg.



«Последнее, что осталось — разрешение Российской автомобильной федерации на то, чтобы Грязин мог соревноваться с болгарской лицензией», — отметил Иванов.

С 2022 года Грязин выступал в роли нейтрального спортсмена, однако ограничения, установленные некоторыми странами для российских спортсменов, мешали ему участвовать во всех гонках даже с разрешением Международной автомобильной федерации (FIA). Из-за этого ему пришлось пропустить два этапа соревнований в Эстонии.