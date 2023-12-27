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    Ведущий российский ралли-гонщик Николай Грязин будет выступать за Болгарию

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    Российский пилот Николай Грязин, участвующий в чемпионате мира по ралли в классе WRC-2, будет выступать под флагом Болгарии. Об этом 27 декабря заявил глава болгарской автомобильной федерации Пламен Иванов в интервью сайту Sportal.bg.

    «Последнее, что осталось — разрешение Российской автомобильной федерации на то, чтобы Грязин мог соревноваться с болгарской лицензией», — отметил Иванов.

    С 2022 года Грязин выступал в роли нейтрального спортсмена, однако ограничения, установленные некоторыми странами для российских спортсменов, мешали ему участвовать во всех гонках даже с разрешением Международной автомобильной федерации (FIA). Из-за этого ему пришлось пропустить два этапа соревнований в Эстонии.

    Вопрос о полной натурализации Грязина в Болгарии пока не решен. Сообщается, что его напарник, Константин Александров, скорее всего, будет выступать с латвийской лицензией. Экипаж будет представлять команду Citroën Sport в классе WRC-2.

    В 2023 году Грязин, выступая за немецкую команду Toksport, четыре раза попадал на подиум в гонках WRC-2 и занял четвертое место в общем зачете пилотов.

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    Гость27 Дек 2023 в 23:17
    подтерся трехцветным
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