Ведущий российский ралли-гонщик Николай Грязин будет выступать за Болгарию

Российский пилот Николай Грязин, участвующий в чемпионате мира по ралли в классе
«Последнее, что осталось — разрешение Российской автомобильной федерации на то, чтобы Грязин мог соревноваться с болгарской лицензией», — отметил Иванов.
С 2022 года Грязин выступал в роли нейтрального спортсмена, однако ограничения, установленные некоторыми странами для российских спортсменов, мешали ему участвовать во всех гонках даже с разрешением Международной автомобильной федерации (FIA). Из-за этого ему пришлось пропустить два этапа соревнований в Эстонии.
Вопрос о полной натурализации Грязина в Болгарии пока не решен. Сообщается, что его напарник, Константин Александров, скорее всего, будет выступать с латвийской лицензией. Экипаж будет представлять команду Citroën Sport в классе
В 2023 году Грязин, выступая за немецкую команду Toksport, четыре раза попадал на подиум в гонках