«Ивлеева поставила под удар всю индустрию закрытых вечеринок. Но это не повод ее травить»

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» будто вернула нас во времена комсомольских собраний, на которых порицалось поведение, не соответствующее образу строителя коммунизма. Полуодетые звезды с фотографий в соцсетях объясняются и оправдываются за свое участие в закрытой тусовке. А не пора ли остановиться, спрашивает генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников.



— Андрей Петрович, после того, как закрытая вечеринка вызвала такую реакцию, следует ожидать последствий?



— После такого скандала никто не будет теперь задавать вопрос, зачем нужен пиар-директор. Специалист сумел бы предупредить возможные риски от участия в таком мероприятии, в том числе репутационные. На «голой вечеринке», подчеркиваю — закрытой, собрались люди известные: Филипп Киркоров, Лолита, Билан и так далее. Филипп Бедросович сказал, что вообще не понимал, куда шел, пригласили и все. Наверное, если бы он предполагал, что все это будет выложено в социальных сетях, вряд ли вписался бы. На таких вечеринках люди рассчитывают, что материалы с них не обнародуются. И это как-то между собой оговаривается.



Бывает, конечно, что выскакивают в сетях единичные фотографии с подобных тусовок — кто-то исподтишка снял и выложил на своей странице. А тут выкладывали многие, в том числе сама Анастасия Ивлеева.

— То есть беда не в том, что такая вечеринка состоялась, а в том, что она опубличена? Ведь на самом деле такие мероприятия — не редкость, в них участвуют люди самого разного статуса, в том числе высокопоставленные. Никто же не осуждает, например, «праздники» в бане.

— Люди имеют право проводить свое время так, как им хочется. Из-за тех, кто показал вечеринку, пострадает, я уверен, огромное количество организаторов всяких закрытых ночных или секс-вечеринок. Большому сегменту ивент-индустрии — абсолютно законному бизнесу — нанесен колоссальный урон. Могу предположить, что на волне хейта всех его представителей надзорные органы начнут трясти, проверять. А они совсем недавно — в ковидной эпидемии — это проходили: встряски, проверки, ограничения. Боюсь, бизнес может просто умереть естественным образом, потому что клиенты будут бояться ходить на такие мероприятия из опасений, что их там сфотографируют или запечатлеют на видео.



— Фотографии выложены нарочно, а теперь все дают заднюю, и выглядит это еще хуже, чем сама вечеринка.

— Когда фотографии с полуодетыми людьми и бриллиантом на пятой точке выкладывают, а потом дают заднюю, с точки зрения репутации — это полный провал.

Я с большим уважением отношусь к Ивлеевой как к актрисе, но очевидно, что как продюсер она совершила элементарную ошибку, репутационную. Ее невозможно было не предвидеть: в стране сложная ситуации, идет СВО, у всех нервы на пределе. И любая информация, выброшенная в сеть, сегодня может вызвать не ту реакцию, на которую можно было бы рассчитывать, условно, 5 лет назад.



Ивлееву-актрису, насколько я понимаю, никто ни в чем не обвиняет. Но в этой ситуации она взяла на себя функцию, по сути, ивент-директора, продюсера вечеринки. Собственно, поэтому все люди с фотографий туда и пришли. Но став организатором, нужно осознавать, что в этот момент ты уже не актриса, ты уже продюсер, со всеми вытекающими отсюда рисками. И вот тут, мне кажется, она немножко, наверное, просто по молодости чуть-чуть недоработала.

Можно быть известным, уважаемым актером с большим количеством премий, но когда ты берешь на себя функционал продюсера вечеринки, понимаешь, что несешь ответственность за все, что там происходит. Мы знаем случаи, когда на каких-то клубных вечеринках случались трагедии, происходили пожары — организаторы несут за это административную или уголовную ответственность. Тут, конечно, масштабы бедствия несравнимы, но все же.



— Когда на участников «голой вечеринки» посыпались обвинения с проклятиями, стало даже жаль их. Но когда они начали публично каяться, появилось неприятное чувство неловкости. И как только начали извиняться, волна, которая уже шла на спад, снова поднялась. Зачем?



— Участники вечеринки попали как кур в ощип, бывает. Но никто их туда силком не гнал, все пришли по приглашению, заплатили. С одной стороны, если бы они не выразили свою позицию, им сказали бы, что они прячутся. С другой — у нас начался синдром отмены звезд, а «покаяние», возможно, поможет оправдаться, тем более там засветились действительно уважаемые люди. Хотя, возможно, я не прав, и это, наоборот, осложнит им жизнь. Тут 50 на 50. Фанатам актеров, подписчикам блогеров, которые там оголились, все равно. На личных страницах в сети кумиры им и не такое показывают. На то они и фанаты, чтобы прощать все. Более того, количество поклонников, возможно, даже прибавится.

А что касается официальных органов, тут, скорее, вопросы будут к официальным организаторам. И похоже, к той же Насте Ивлеевой.

— Ее налоговые нарушения как-то очень вовремя обнаружились.

— Я так понял, что расследование началось задолго до вечеринки, обычно все-таки налоговая проверка занимает достаточно много времени. 137 миллионов невыплаченных налогов не могли бы за два дня насчитать. Можно допустить, что, когда все это началось, какие-то процессы автоматически ускорились или данные по этой проверке частично попали в сети.

Я категорический противник любой травли. Ну да, если Ивлеева должна заплатить налоги, пусть заплатит. А так, как сейчас, травить не надо. Ну всё, она уже всё поняла, уже извинилась 150 раз, достаточно. Предложила уже перечислить всю выручку от вечеринки в Фонд помощи жителям Донбасса. Эту попытку защитить себя я бы назвал правильным ходом, если бы он, конечно, немного не запоздал. — На самом деле в сетях тоже раздаются призывы оставить актеров и других участников вечеринки в покое, иначе в «Голубом огоньке» скоро некого будет показывать.



— Судя по последним сообщениям, Лолите отказывают в участии в предновогодних мероприятиях, с Ивлеевой разрывают рекламные контракты. Некоторых участников вечеринки уже начали исключать из эфиров центральных каналов, да. Не исключаю, что кого-то вырежут из «Новогоднего огонька». Но я думаю, что большинству зрителей, вот честно, всё равно, будут они в трансляции или нет. Даже если их не будет, всё равно всем покажется, что в новогоднюю ночь видели их «по телевизору», потому что они всегда там были. А после встречи Нового года об этой вечеринке уж точно забудут.



— Через 15 суток выйдет рэпер Васильев, и это станет очередным инфоповодом, чтобы припомнить, как он гулял с носком на причинном месте.



— Кто этого репера знал? Вот вы его знали? Это единственный участник «голой вечеринки», который выиграл в этой истории. Человеку практически сделали пиар-кампанию. Его освобождение — так себе новость.



Вообще мне кажется, что уже столько вокруг всего этого сказано, что надо остановиться. Повторю, если там проводится налоговая проверка, пусть она идет своим чередом. Надеюсь, Ивлеева найдет себе хороших адвокатов. А саму эту историю уже надо забыть. Ну правда, Новый год на носу, какие-то другие события людям тоже интересны.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

