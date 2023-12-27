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    Косметический концерн Avon отказался от продажи бизнеса в России

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    Международный косметический концерн Avon передумал продавать российские активы, несмотря на сделанные ранее заявления об уходе из страны. Об этом сообщили источники на рынке «Коммерсанту» в среду, 27 декабря.

    О приостановке инвестиций в российский бизнес компания, имеющая единственное в России предприятие в Московской области, заявила еще весной 2022 года. При этом о полном уходе речи не шло. Спустя год концерн начал подготовку к продаже своего завода. Новому владельцу планировалось передать оборудование и бренд Avon, который планируют записать на кириллице.

    Интерес к покупке активов ранее проявили в том числе Natura Siberica и выкупившая российский Heineken ГК «Арнест». Сейчас стало известно, что корпорация отказалась от идеи ухода. По мнению экспертов, такое решение связано с нежеланием уступать стабильно работающий бизнес с «ощутимым дисконтом».

    Отметим, что для совершения сделок с участием иностранных компаний требуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

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    Уход из России
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