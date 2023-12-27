Косметический концерн Avon отказался от продажи бизнеса в России

Международный косметический концерн Avon передумал продавать российские активы, несмотря на сделанные ранее заявления об уходе из страны. Об этом сообщили источники на рынке «Коммерсанту» в среду, 27 декабря.



О приостановке инвестиций в российский бизнес компания, имеющая единственное в России предприятие в Московской области, заявила еще весной 2022 года. При этом о полном уходе речи не шло. Спустя год концерн начал подготовку к продаже своего завода. Новому владельцу планировалось передать оборудование и бренд Avon, который планируют записать на кириллице.

