Более 100 млн рублей. Новый владелец российских заводов Heineken рассказал об их убытках

Российский бизнес нидерландского производителя пива Heineken по итогам работы в 2023 году терпит значительные убытки. Об этом рассказал президент и бенефициар компании «Арнест» Алексей Сагал в интервью РБК 21 декабря.
Так, по итогам девяти месяцев этого года убыток предприятия превысил 100 млн руб., а изношенность оборудования достигла 60%. Кроме того, Сагал пожаловался на то, что рынок пива в этом году «практически не растет», а доходность ограничена акцизом. При этом, еще год назад прибыль российского Heineken демонстрировала высокие результаты. Согласно данным системы «СПАРК», по итогам 2022 года чистая прибыль компании составляла более 2,4 млрд рублей, выручка — 41,9 млрд рублей.
О реальной цене российского бизнеса Heineken «Фонтанка» писала ранее. «Арнест» получил семь пивоваренных заводов всего за 1 евро, однако условия сделки обязывали «Арнест» погасить долги Heineken примерно на 100 млн евро.
«На эту сумму (11,5–12 млрд рублей) мы взяли кредиты. ОПХ, когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не €1», — рассказал Сагал.
Как писала «Фонтанка», 25 августа покупателем российского бизнеса нидерландского производителя пива Heineken стал производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции из Ставрополья «Арнест». 4 декабря компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг, теперь она называется «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ). Группа также изменила логотип: вместо красной звезды на нем теперь изображены емкости, в которых варят пиво.
Пивоваренный концерн Heineken приостановил производство и реализацию пива под одноименным брендом в России в марте 2022 года, а также прекратил экспорт и инвестиции.
Компания «Арнест» — российский производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставрополья. По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила 11,17 млрд рублей, чистая прибыль 259,38 млн рублей.