Более 100 млн рублей. Новый владелец российских заводов Heineken рассказал об их убытках

Российский бизнес нидерландского производителя пива Heineken по итогам работы в 2023 году терпит значительные убытки. Об этом рассказал президент и бенефициар компании «Арнест» Алексей Сагал в интервью РБК 21 декабря.



Так, по итогам девяти месяцев этого года убыток предприятия превысил 100 млн руб., а изношенность оборудования достигла 60%. Кроме того, Сагал пожаловался на то, что рынок пива в этом году «практически не растет», а доходность ограничена акцизом. При этом, еще год назад прибыль российского Heineken демонстрировала высокие результаты. Согласно данным системы «СПАРК», по итогам 2022 года чистая прибыль компании составляла более 2,4 млрд рублей, выручка — 41,9 млрд рублей.