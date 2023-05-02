АФК «Система» готовится завершить сделку по покупке Natura Siberica

АФК «Система» почти закрыла сделку по покупке косметической группы Natura Siberica, сообщают 2 мая «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.
Информацию об этом изданию подтвердил гендиректор Natura Siberica Феликс Либ, а также представитель АФК «Система», заявивший, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Ее условия стороны не разглашают. Либ лишь отметил, что инвестиционная компания получит 100% Natura Siberica.
Сделка стала возможной только после завершения корпоративного и наследственного конфликтов, которые начались вокруг Natura Siberica после смерти ее основателя Андрея Трубникова в январе 2021 года. На доли в его бизнесе претендовали его дети Дмитрий и Екатерина Трубниковы от первого брака и Елизавета от второго, а также его вдова Анастасия, которая на момент смерти супруга находилась с ним в процессе развода.
Также конфликт разгорелся между первой женой предпринимателя Ириной Трубниковой и менеджментом компании. В сентябре 2021 года она в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование ряда товарных знаков, из-за чего производственная компания «Первое решение» приостановила выпуск соответствующей продукции и работу магазинов. Ирина заявляла, что таким образом провалился рейдерский захват компании.