АФК «Система» готовится завершить сделку по покупке Natura Siberica

АФК «Система» почти закрыла сделку по покупке косметической группы Natura Siberica, сообщают 2 мая «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.



Информацию об этом изданию подтвердил гендиректор Natura Siberica Феликс Либ, а также представитель АФК «Система», заявивший, что сделка будет закрыта в ближайшее время. Ее условия стороны не разглашают. Либ лишь отметил, что инвестиционная компания получит 100% Natura Siberica.

Сделка стала возможной только после завершения корпоративного и наследственного конфликтов, которые начались вокруг Natura Siberica после смерти ее основателя Андрея Трубникова в январе 2021 года. На доли в его бизнесе претендовали его дети Дмитрий и Екатерина Трубниковы от первого брака и Елизавета от второго, а также его вдова Анастасия, которая на момент смерти супруга находилась с ним в процессе развода.