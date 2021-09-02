Natura Siberica приостановила работу магазинов и выпуск продукции

Согласно сведениям из документа, решение обусловлено расторжением договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской OU Good Design. Фирма владеет частью товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica.

Российский производитель прекратил работу 80 розничных магазинов и прекратил производство и продажи товаров под брендами компании. Об этом 1 сентября сообщил РБК , ссылаясь на сообщение за подписью президента фирмы Сергея Буйлова, поступившего в редакцию издания.

Производитель косметики Nature Siberica временно закрыл магазины и приостановил выпуск продукции. Причиной такого решения стал разрыв лицензионного контракта с владельцем части брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica.

30 августа 2021 года совладелица бизнеса и первая супруга основателя предприятия Андрея Трубникова (скончался в январе) в одностороннем порядке остановила действие договора и запретила ООО «Первое решение» использовать эти товарные знаки из-за корпоративного и наследственного конфликта, который идет в компании с весны 2021-го.

По данным из сообщения Буйлова, компания прекращает использование товарных знаков «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

«Фонтанка» писала, что российский бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни в своем доме в Подмосковье. В 2002 году предприниматель запустил косметический бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в рамках своей компании «Первое решение». Затем появилась марка Natura Siberica, которая дала толчок собственной сети магазинов.