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Умер основатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica

Российский бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни. Он создал бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica.

Факт смерти Трубникова 8 января РБК подтвердила пресс-служба бизнесмена. Известно, что скончался он накануне в своем доме в Подмосковье. Причины смерти пока не называются.

В 2002 году Трубников запустил косметический бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в рамках своей компании «Первое решение». Затем появилась марка Natura Siberica, которая дала толчок собственной сети магазинов. У Natura Siberica 55 точек в России (в том числе в Петербурге), а также в других странах.

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Комментарии (9)

Матрёшечка
Смотрела недавно по РБК его интервью большое. Не очень приятное впечатление оставил - типичный браток из 90-х. Ну, и образ жизни, как мне показалось, соответствующий вёл.
Василий Марущак
Производитель то был гумно, если честно. Надеюсь, что хоть как человек ни чем не замарал свою биографию.
doorbal_
ковид наверняка. или шарф на дверной ручке?
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