Умер основатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica

Российский бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни. Он создал бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica.

Факт смерти Трубникова 8 января РБК подтвердила пресс-служба бизнесмена. Известно, что скончался он накануне в своем доме в Подмосковье. Причины смерти пока не называются.

В 2002 году Трубников запустил косметический бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в рамках своей компании «Первое решение». Затем появилась марка Natura Siberica, которая дала толчок собственной сети магазинов. У Natura Siberica 55 точек в России (в том числе в Петербурге), а также в других странах.

