Совладелица Natura Siberica заявила о провале рейдерского захвата компании

Косметику под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» продолжат производить. На данный момент руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов, сообщило 2 сентября РИА Новости, ссылаясь на заявление сооснователя Natura Siberica Ирину Трубникову.
«Сейчас мы ведем переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками «Натура Сиберика», «Органик Шоп» и другими нашими брендами», — говорится в документе.
30 августа Ирина Трубникова в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Из-за этого производитель косметики, компания «Первое решение», потеряла право создавать товары под этими брендами и временно приостановила их выпуск, а также закрыла магазины «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж». Корпоративный и наследственный конфликт идет в компании с весны 2021-го.
Трубникова отметила, что за пару недель из Natura Siberica уволились более ста сотрудников, после чего подрядчиков лишили финансирования. «Первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней после рейдерского захвата компании. Сейчас новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков», — говорится в заявлении.
Сооснователь Natura Siberica также предупредила, что постарается приложить усилия, чтобы не допустить остановки производства и найти компромиссное решение. «Уже сейчас я могу сказать, что рейдерский захват компании полностью провалился», — сказала она.
«Фонтанка» писала, что российский бизнесмен Андрей Трубников умер на 62-м году жизни в своем доме в Подмосковье. В 2002 году предприниматель запустил косметический бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в рамках своей компании «Первое решение». Затем появилась марка Natura Siberica, которая дала толчок собственной сети магазинов.