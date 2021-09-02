Совладелица Natura Siberica заявила о провале рейдерского захвата компании

Косметику под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» продолжат производить. На данный момент руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов, сообщило 2 сентября РИА Новости, ссылаясь на заявление сооснователя Natura Siberica Ирину Трубникову.



«Сейчас мы ведем переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками «Натура Сиберика», «Органик Шоп» и другими нашими брендами», — говорится в документе.

30 августа Ирина Трубникова в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Из-за этого производитель косметики, компания «Первое решение», потеряла право создавать товары под этими брендами и временно приостановила их выпуск, а также закрыла магазины «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж». Корпоративный и наследственный конфликт идет в компании с весны 2021-го.