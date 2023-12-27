В полиции рассказали, кто утянул металл на миллионы с аэродрома Левашово. От них ждали обратного

За хищение металлических свай с территории аэродрома в Выборгском районе Петербурга задержали в том числе тех, в чьи обязанности входила безопасность стройки. Подробности
Под подозрением в краже оказались двое действующих и один бывший охранники стройки, два рабочих и водитель. Седьмой задержанный — это сотрудник фирмы по приёму металла, куда фигуранты успели сбыть похищенное, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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