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    В полиции рассказали, кто утянул металл на миллионы с аэродрома Левашово. От них ждали обратного

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    За хищение металлических свай с территории аэродрома в Выборгском районе Петербурга задержали в том числе тех, в чьи обязанности входила безопасность стройки. Подробности 27 декабря сообщили в полицейском главке.

    Под подозрением в краже оказались двое действующих и один бывший охранники стройки, два рабочих и водитель. Седьмой задержанный — это сотрудник фирмы по приёму металла, куда фигуранты успели сбыть похищенное, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    17 свай умыкнули с территории аэродрома Левашово поздним вечером 29 октября. Подрядчик оценил похищенное в 3,1 миллиона рублей.

    «Фонтанка» сообщала, что подозреваемых задерживали не только в Петербурге, но и в Дагестане. Шестеро осваиваются в изоляторе временного содержания, самый младший — 23-летний — ограничен подпиской о невыезде.

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