В полиции рассказали, кто утянул металл на миллионы с аэродрома Левашово. От них ждали обратного

За хищение металлических свай с территории аэродрома в Выборгском районе Петербурга задержали в том числе тех, в чьи обязанности входила безопасность стройки. Подробности 27 декабря сообщили в полицейском главке.



Под подозрением в краже оказались двое действующих и один бывший охранники стройки, два рабочих и водитель. Седьмой задержанный — это сотрудник фирмы по приёму металла, куда фигуранты успели сбыть похищенное, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.