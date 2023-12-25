Авиакомпания «Россия» получила все разрешения на полеты в Пекин. Пока из трех городов

Переговоры Минтранса с властями КНР разрешили все вопросы о возобновлении полетов в Пекин.



Как сообщили в авиакомпании «Россия» 25 декабря, самолеты начнут летать в китайскую столицу с 28 декабря. Пока из Иркутска и Красноярска. С 29 декабря стартуют рейсы из Владивостока.

Согласно сообщению «России», из Красноярска в Пекин рейсы будут выполняться три раза в неделю, из Иркутска — четырежды, из Владивостока — пять раз в неделю.

Российской авиакомпании «Россия» отказали в приеме воздушных судов в аэропорту Дасин (Пекин) 15 декабря. Обслуживать самолеты китайские власти не захотели до выполнения дополнительных требований.