Полиция нашла боевых детей, ногами избивших курьера в Петербурге

Четверо подростков школьного возраста объясняют полиции жестокость по отношению к курьеру, которого били ногами по голове и заливали газом в Московском районе Петербурга.



О задержании подозреваемых в нападении на курьера на Витебском проспекте в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 25 декабря. Сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел четверых подростков 14–15 лет.

