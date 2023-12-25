Полиция нашла боевых детей, ногами избивших курьера в Петербурге

Четверо подростков школьного возраста объясняют полиции жестокость по отношению к курьеру, которого били ногами по голове и заливали газом в Московском районе Петербурга.
О задержании подозреваемых в нападении на курьера на Витебском проспекте в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 25 декабря. Сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел четверых подростков 14–15 лет.
«В настоящее время с ними проводятся процессуальные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления», — рассказали в ведомстве.
26-летнему приезжему из Таджикистана досталось от боевого квартета накануне около четырёх часов дня. Камера наблюдения сняла, как на курьера, остановившегося передохнуть и опустившего на скамейку объёмную посылку, со спины налетел один. Бил ногами по голове. После двое распылили в лицо газ из баллончиков. Четвёртый фиксировал всё на видео. Лиц подростки не скрывали, забытая на скамейке посылка их не интересовала.
В полиции квалифицировали случившееся как хулиганство. Уголовная ответственность по первой части статьи 213 УК наступает с 16 лет. Вторая часть, которую вменяют подросткам, относится уже к тяжким преступлениям и позволяет привлечь с 14.