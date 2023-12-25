Мужчина на Будапештской разбил машину неприятеля лопатой и прислал ему видео процесса

Прокуратура Петербурга
В Петербурге перед судом предстанет мужчина, воплотивший в жизнь старый мем про «штраф — лопатой по стеклу». Экзекуцию автомобиля он снимал на видео, а потом отправил владельцу.
По версии дознания, вечером 24 июля во дворе дома 108/24 по Будапештской улице обвиняемый шесть раз ударил садовой лопатой по лобовому стеклу припаркованного автомобиля, сообщает 25 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Причиной стала личная неприязнь к хозяину машины. Свои действия 49-летний петербуржец снимал на телефон, а потом отправил владельцу побитого авто сообщение.
Ущерб составил 33 тысячи рублей. В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Мужчина свою вину признал и попытался возместить материальный ущерб, но потерпевший принять деньги отказался. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что это не первый случай нападения на автомобиль с лопатой на Будапештской улице. В 2017 году суд приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно хулигана, разгромившего чужую машину возле дома 27. Тогда досталось не только лобовому стеклу, а ущерб потянул почти на 80 тысяч рублей.