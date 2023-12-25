Мужчина на Будапештской разбил машину неприятеля лопатой и прислал ему видео процесса

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, воплотивший в жизнь старый мем про «штраф — лопатой по стеклу». Экзекуцию автомобиля он снимал на видео, а потом отправил владельцу.

По версии дознания, вечером 24 июля во дворе дома 108/24 по Будапештской улице обвиняемый шесть раз ударил садовой лопатой по лобовому стеклу припаркованного автомобиля, сообщает 25 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. Причиной стала личная неприязнь к хозяину машины. Свои действия 49-летний петербуржец снимал на телефон, а потом отправил владельцу побитого авто сообщение.