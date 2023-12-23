В Кремле рассказали, лидеров каких стран поздравит с Новым годом Путин

Президент РФ Владимир Путин, как и в прошлом году, не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Об этом 23 сентября сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Недружественных не будет (поздравлять. — Прим. ред.), дружественных — будет», — цитирует лаконичный ответ Пескова РИА Новости.
В прошлом году американский президент Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры недружественных государств остались без поздравления президента России. Впрочем, они и сами не направляют никаких поздравлений, уточнял тогда Песков.
Ранее Путин в рамках проекта «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту семиклассницы из Петербурга, которая хотела пройти стажировку на Первом канале.