В Кремле рассказали, лидеров каких стран поздравит с Новым годом Путин

Президент РФ Владимир Путин, как и в прошлом году, не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Об этом 23 сентября сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«Недружественных не будет (поздравлять. — Прим. ред.), дружественных — будет», — цитирует лаконичный ответ Пескова РИА Новости.

В прошлом году американский президент Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры недружественных государств остались без поздравления президента России. Впрочем, они и сами не направляют никаких поздравлений, уточнял тогда Песков.