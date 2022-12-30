«Не имеем с ними практически никаких контактов». Стало известно, кого Путин не поздравит с Новым годом

В этот раз президент РФ Владимир Путин не будет поздравлять с наступающим Новым годом ни своего американского коллегу Джо Байдена, ни канцлера ФРГ Олафа Шольца, ни президента Франции Эммануэля Макрона, ни других лидеров недружественных стран. Об этом 30 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас не имеем с ними практически никаких контактов», — цитируют Пескова представители кремлёвского пула.
В то же время Путин уже направил поздравления лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, Турции, а также бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, бывшему казахстанскому лидеру Нурсултану Назарбаеву и экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру.
«Фонтанка» писала, что ранее Путин определился с собственными планами на Новый год.