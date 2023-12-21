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    Путин исполнил новогоднюю мечту семиклассницы из Петербурга и научил ее главному принципу журналистики

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    Президент России Владимир Путин 21 декабря прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с семиклассницей Ксенией Мазневой из Петербурга. Девочка попросила в рамках проекта «Елка желаний» пройти стажировку на Первом канале.

    kremlin.ru

    «Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — заявил Владимир Путин.

    Затем трансляция сменилась видео, на котором Владимир Путин из своего кабинете по рабочему телефону созванивается с семьей Мазневых.

    Президент поинтересовался у школьницы, ради чего она хочет пойти в журналистику и на каких условиях будет организовывать свою работу.

    «Меня больше всего привлекает сама работа с людьми на телевидении, чтобы подавать какую-то важную информацию», — ответила Ксения.

    Путин продолжил мысль Ксении: «Подавать важную информацию. Важно правдиво это делать, честно, открыто. Так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас говоришь».

    Затем слово взяла мама Ксении — Марина. Женщина поблагодарила главу государства и сотрудников Первого канала за исполнение мечты дочери.

    После некоторых приветов от друзей и учителей Ксении звонок завершился словами поздравлениями от Владимира Путина, а после этого возобновилось заседание Совета по нацпроектам.

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    Владимир ПутинЖурналистикаПервый канал
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