Путин исполнил новогоднюю мечту семиклассницы из Петербурга и научил ее главному принципу журналистики

Президент России Владимир Путин 21 декабря прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с семиклассницей Ксенией Мазневой из Петербурга. Девочка попросила в рамках проекта «Елка желаний» пройти стажировку на Первом канале.

kremlin.ru

«Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — заявил Владимир Путин. Затем трансляция сменилась видео, на котором Владимир Путин из своего кабинете по рабочему телефону созванивается с семьей Мазневых.

Президент поинтересовался у школьницы, ради чего она хочет пойти в журналистику и на каких условиях будет организовывать свою работу. «Меня больше всего привлекает сама работа с людьми на телевидении, чтобы подавать какую-то важную информацию», — ответила Ксения.



Путин продолжил мысль Ксении: «Подавать важную информацию. Важно правдиво это делать, честно, открыто. Так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас говоришь».