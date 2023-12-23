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    Беглов сказал, когда начнется строительство Большого Смоленского моста

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    Строительство Большого Смоленского моста через Неву официально начнется завтра, 24 декабря. Об этом в субботу, 23 декабря, заявил на выставке «Россия» в Москве губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Мы его закладываем завтра и начинаем строить по поручению президента», — объявил он.

    Большой Смоленский мост станет первым за 40 лет разводным мостом, построенным в Петербурге. Его длина составит 1,6 километра, вместе с развязками — 4,7 километра. Он предусматривает появление шести полос движения, двух трамвайных полотен, велосипедной и пешеходной дорожек.

    «Его ждут 800 тысяч петербуржцев. Мы обязательно его построим, и сделаем это досрочно», — подчеркнул Беглов.

    Подготовка к строительству моста уже ведется. Как заметили недавно читатели «Фонтанки», на Перевозной набережной в створе Большого Смоленского проспекта появилась техника.

    Начало строительства переправы запланировано на декабрь 2023 года. При этом в адресной инвестиционной программе на переправу заложены символические 50 млн рублей в текущем году, 5 млрд — в следующем. Полностью завершить строительства планируют до 2029 года включительно.

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