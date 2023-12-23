Беглов сказал, когда начнется строительство Большого Смоленского моста

Строительство Большого Смоленского моста через Неву официально начнется завтра, 24 декабря. Об этом в субботу, 23 декабря, заявил на выставке «Россия» в Москве губернатор Петербурга Александр Беглов.



«Мы его закладываем завтра и начинаем строить по поручению президента», — объявил он.

Большой Смоленский мост станет первым за 40 лет разводным мостом, построенным в Петербурге. Его длина составит 1,6 километра, вместе с развязками — 4,7 километра. Он предусматривает появление шести полос движения, двух трамвайных полотен, велосипедной и пешеходной дорожек.