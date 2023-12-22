Видео: собак в бразильской тюрьме заменили гусями

В бразильском штате Санта-Катарина в тюрьмах сторожевых собак заменили на гусей. Они будут сигналить в случае побега заключенных. Об этом стало известно в пятницу, 22 декабря, из сообщения агентства Reuters.
Гуси патрулируют зеленую зону между внутренним забором тюрьмы и главной внешней стеной. Сотрудники поделились с агентством, что бдительность гуcей делает их отличными сторожами — они лучше, чем собаки.
«У нас есть электронное наблюдение, личное наблюдение... и, наконец, наблюдение за гусями, которые заменили собак», — рассказал директор тюрьмы Марксом Роберто де Соуза.
Главного гуся прозвали Пиупиу. Как говорится в публикации Reuters, он возглавляет небольшую стаю и руководит другими гусями. Когда сотрудники тюрьмы называют его имя, то он издает звуки.
Директор тюрьмы добавил, что содержание гусей более доступное, чем разведение собак.