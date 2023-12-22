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    Видео: собак в бразильской тюрьме заменили гусями

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    В бразильском штате Санта-Катарина в тюрьмах сторожевых собак заменили на гусей. Они будут сигналить в случае побега заключенных. Об этом стало известно в пятницу, 22 декабря, из сообщения агентства Reuters.

    Гуси патрулируют зеленую зону между внутренним забором тюрьмы и главной внешней стеной. Сотрудники поделились с агентством, что бдительность гуcей делает их отличными сторожами — они лучше, чем собаки.

    «У нас есть электронное наблюдение, личное наблюдение... и, наконец, наблюдение за гусями, которые заменили собак», — рассказал директор тюрьмы Марксом Роберто де Соуза.

    Главного гуся прозвали Пиупиу. Как говорится в публикации Reuters, он возглавляет небольшую стаю и руководит другими гусями. Когда сотрудники тюрьмы называют его имя, то он издает звуки.

    Директор тюрьмы добавил, что содержание гусей более доступное, чем разведение собак.

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    ТюрьмаБразилияЖивотные
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