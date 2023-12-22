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    Водитель каршеринга, который возил труп на крыше по Васильевскому острову, получил солидный срок

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    Суд в Петербурге решил судьбу уголовного дела о смертельном ДТП с пьяным водителем за рулем. Он получил 10 лет колонии, но самого комфортного режима.

    О решении суда 22 декабря сообщает пресс-служба судов города. Андрей Пузырев год назад пьяным ночью ехал на каршеринге по улице Кораблестроителей. Вдоль дороги шел пешеход в одном с водителем направлении. Пузырев проехал перекресток на зеленый сигнал светофора, но прохожего не заметил вообще. Причем даже после того, как тот оказался на крыше машины. Как писала «Фонтанка», Пузырев так и катался по острову с трупом почти час. В 02:35 он припарковал машину на Морской набережной и пошел домой спать. Тело заметили прохожие, вызвали полицию, так что сон Пузырева был недолгим. Вскоре его задержали и арестовали.

    Пузырев получил 10 лет колонии-поселения и 2 года 10 месяцев лишения прав. Также суд взыскал в пользу потерпевших 6 миллионов морального вреда. Пузырев вину не признал.

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