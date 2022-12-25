Каршеринг долго катался с трупом на крыше. Водитель об этом почти не помнит

Смертельное ДТП с каршерингом произошло не на самой Морской набережной, где горожане заметили мертвеца на крыше. До этого машина довольно долго ездила так по городу. Некоторые подробности инцидента сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».



По его данным, ДТП случилось 25 декабря на улице Кораблестроителей, 30. Водитель «КИА Рио» в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил пешехода, жившего неподалёку. От удара тело подкинуло, и оно приземлилось на крышу, где и осталось лежать, зацепившись за элементы кузова.