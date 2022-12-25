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    Каршеринг долго катался с трупом на крыше. Водитель об этом почти не помнит

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    Смертельное ДТП с каршерингом произошло не на самой Морской набережной, где горожане заметили мертвеца на крыше. До этого машина довольно долго ездила так по городу. Некоторые подробности инцидента сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

    По его данным, ДТП случилось 25 декабря на улице Кораблестроителей, 30. Водитель «КИА Рио» в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил пешехода, жившего неподалёку. От удара тело подкинуло, и оно приземлилось на крышу, где и осталось лежать, зацепившись за элементы кузова.

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    «Возили труп долго, от Кораблестроителей, через Морской порт и далее до перекрестка Мичманской ул. и Морского пр., где нетрезвый водитель оставил автомобиль, спокойно закрыл и ушел спать», — отмечает «Дорожный инспектор».

    «Фонтанка» писала, что человека на крыше каршеринга, стоявшего на перекрёстке Морской набережной и Мичманской улицы, заметили горожане около 2:35. Оперативники УМВД и сотрудники василеостровского ОГИБДД нашли водителя. Ночные события он помнил плохо. Его доставили в изолятор. Возбуждено уголовное дело о смертельном нарушении ПДД — по статье 264, часть 4, УК РФ. При осмотре места и тела полицейские нашли пакет с наркотиком растительного происхождения.

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