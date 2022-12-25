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    Мертвеца на крыше разбитого каршеринга нашли на Морской набережной

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    Инженер-конструктор оказался в камере после того, как сбежал с места ДТП с погибшим.

    Стоящий на перекрестке Морской набережной и Мичманской улицы каршеринговый «КИА Рио» заметили накануне около половины третьего ночи, стало известно «Фонтанке» 25 декабря. На крыше, как уверяли очевидцы, лежит без движения мужчина.

    Наряд нашел на машине тело 39-летнего мужчины. Сам автомобиль имел признаки аварии.

    К половине десятого утра полицейские нашли в квартире дома на улице Челюскина подозреваемого в смертельном ДТП — 32-летнего инженера-конструктора одного из петербургских бюро. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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