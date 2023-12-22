Самая длинная ночь в году: что происходит во время зимнего солнцестояния и как его принято отмечать

С днем зимнего солнцестояния связано много обычаев и поверий Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Сегодня, 22 декабря, в 6 часов 27 минут по московскому времени Солнце оказалось в самой отдаленной от нас точке за этот год. Минувшая ночь была самой длинной, и теперь в Северном полушарии наступила наконец астрономическая зима.

В этом материале MSK1.RU объясняет, какое явление мы называем зимним солнцестоянием, с чем оно связано и как этот день было принято проводить у представителей разных культур.

Почему день короткий? Что же происходит в день зимнего солнцестояния? Постараемся объяснить просто. Времена года на нашей планете меняются из-за того, что ось земного шара не прямая, а немного наклонена относительно траектории вращения Земли вокруг Солнца. Сейчас, в декабре, планета находится в таком месте орбиты, где Северное полушарие, в котором мы живем, из-за наклона земной оси находится дальше всего от Солнца, в то время как Южное — ближе всего (там сейчас тоже солнцестояние, только летнее).

Инфографика: Городские порталы Поделиться Поделиться





Сегодня в нашей полосе самый короткий день — всего около 7 часов. Солнце находится максимально близко к горизонту, оно почти не движется, стоит в небе (отсюда название явления). Когда Земля переходит этот рубеж по орбите, дни начинают прибавляться, пока мы не достигнем точки, где Северное полушарие из-за наклона оси ближе всего к Солнцу. Это будет день летнего солнцестояния, после которого ночь начнет снова становиться всё длиннее.

Фото: Wikipedia.org Поделиться Поделиться





Солнцестояние у древних народов Люди еще в эпоху неолита заметили, как меняются фазы годового цикла. Они знали, что астрономические события влияют на спаривание животных, посев сельскохозяйственных культур и заготовку зимних запасов до следующего урожая. Вокруг этих явлений возникли культурные мифы и традиции.

Например, планировка Стоунхенджа в Великобритании и Ньюгрейнджа в Ирландии совсем не случайна и связана с положением солнца в дни солнцестояния. Основные оси обоих памятников были тщательно выровнены по зрительной линии, указывающей восход солнца в день зимнего солнцестояния (Ньюгрейндж) и закат в день зимнего солнцестояния (Стоунхендж).

Фото: Wikipedia.org Поделиться Поделиться





Люди древности основательно подходили к встрече самого короткого дня. Фестиваль середины зимы был последним праздником перед началом тяжелого холодного периода. Большая часть скота в это время забивалась, поскольку животных нечем было кормить, поэтому время зимнего солнцестояния было единственным периодом года, когда больше всего потреблялось свежего мяса. Празднества проводились не только непосредственно в этот день, они начинались в полночь или на рассвете, а чаще всего накануне. У германских народов в день зимнего солнцестояния отмечался праздник Йоль, у тюркских народов — Нардуган, у римлян до III века — Sol Invictus (окончание Брумалий).

Празднование на Руси Жители Древней Руси в самый короткий день отмечали праздник Коляда (так звали славянского бога зимнего солнца). Чтобы привлечь все самое хорошее в свою жизнь, было принято одеваться в яркую одежду, а мужчины, например, предпочитали шкуры зверей. Нарядившись, наши предки ходили по гостям, пели песни и желали соседям процветания и богатства.

Фото: Н. К. Пимоненко. Колядки / Wikipedia.org Поделиться Поделиться





В этот день принято было печь пироги и выставлять на улицу около дома обрядовых кукол, которые защищали от сил зла, которых, согласно поверьям, в темное зимнее время по миру бродит немало. Считалось, что в день солнцестояния границы между мирами становятся особенно тонкими.

Избы было принято украшать сеном и еловыми веточками. Также этот день стоило проводить в хорошем настроении, запрещалось думать о плохом. Славяне считали, что от того, как именно пройдет этот день, зависит весь следующий год.