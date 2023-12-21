ЦБ: в России сохраняется высокий темп роста ипотеки

Тенденция высокого темпа роста ипотеки в России сохраняется. В ноябре показатель составил 2,8%. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.
Для сравнения: в октябре темп роста ипотеки составил 2,9%. Однако показатель последних двух месяцев «ниже экстремально высокого сентябрьского результата», он составил 4,2%, говорится в материалах Центробанка.
В ноябре было выдано жилищных кредитов на общую сумму 726 млрд рублей, это чуть меньше, чем за октябрь (770 млрд). Объем ипотеки с господдержкой составил 540 млрд рублей. Россияне получили за месяц по программам: «Семейная ипотека» — 241 млрд рублей, «Льготная ипотека» — 233 млрд рублей.
Ипотека продолжает расти за счет действия льготных программ, а также их комбинации с поддержкой банков и застройщиков, которые стараются продать больше квартир до конца 2023 года. Спрос на недвижимость сохраняется на высоком уровне.