Эксперты рассказали, на сколько в этом году вырастет экономика Рунета

Экономика Рунета прибавит в этом году, но меньше, чем во время пандемии. Об этом в рамках «Итогов года» 21 декабря рассказали директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников и главный аналитик РАЭК Мария Сайкина.

Главное: в 2023 году прогнозируемый рост экономики Рунета составит 35% относительно 2022 года. Прогнозируемый объём российской интернет-экономики — 16,4 трлн рублей. Причем в мае прогноз был менее оптимистичным. «Локомотивом» роста интернет-отрасли по-прежнему остается электронная коммерция.

«Здорово, что интернет-отрасль адаптируется к новой реальности гораздо быстрее, чем ожидалось», — отметил Гребенников. В 2022 году рост экономики Рунета составил 29%. По словам директора РАЭК, это меньше, чем рост в 2020–2021 годах, когда российская интернет-экономика росла более чем на 40% в год.

Прогнозируемый объём сегмента интернет-рекламы и маркетинга в 2023 году составит 474,8 млрд рублей, что на 22 процента больше, чем годом ранее. Самый крупный сегмент — сегмент электронной коммерции — аналитики РАЭК оценивают в 15,4 трлн рублей в 2023 году (плюс 35 процентов год к году).

Инфраструктурный сегмент, по подсчётам РАЭК, составит 426,4 млрд рублей в 2023 году, то есть ожидаемый рост — 42% к 2022 году. Наконец, сегмент цифрового контента в 2023 году составит 119,7 млрд рублей. Ассоциация ожидает 28% роста по отношению к 2022 году. Что касается трендов, по мнению аналитиков РАЭК, одними из важнейших задач, которые сегодня стоят перед российским цифровым бизнесом, являются развитие решений, основанных на отечественных технологиях, и предоставление пользователям адекватного сервиса, сопоставимого или превышающего по уровню зарубежные аналоги.

Также обсуждается инициатива прохождения компаниями, обрабатывающими персональные данные, регулярных аудитов, которые будут подтверждать соответствие принятых мер обеспечения безопасности данных установленным стандартам. Такая практика должна позволить компаниям лучше контролировать надежность и актуальность принятых мер и смягчить риски возможных утечек. Инициатива поддержана на уровне Минцифры России и в 2024 году может оформиться в соответствующий добровольный стандарт, отмечают в РАЭК.