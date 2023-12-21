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    Путин проведет «секретное» заседание Госсовета. Говорить будут о педагогах

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    Через неделю в Большом Кремлевском дворце состоится заседание Государственного совета Российской Федерации. На повестке — тема повышения роли и престижа педагога и наставника. Соответствующее распоряжение за подписью президента Владимира Путина опубликовано 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе семь пунктов, пять из них засекречены и отмечены пометкой «для служебного пользования». Из остального следует, что Путин поручил Администрации и Управделами президента совместно с ФСО подготовиться к проведению заседания и обеспечить выполнение стенографических работ.

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