Путин проведет «секретное» заседание Госсовета. Говорить будут о педагогах

Через неделю в Большом Кремлевском дворце состоится заседание Государственного совета Российской Федерации. На повестке — тема повышения роли и престижа педагога и наставника. Соответствующее распоряжение за подписью президента Владимира Путина опубликовано 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.



В документе семь пунктов, пять из них засекречены и отмечены пометкой «для служебного пользования». Из остального следует, что Путин поручил Администрации и Управделами президента совместно с ФСО подготовиться к проведению заседания и обеспечить выполнение стенографических работ.

