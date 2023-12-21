В крови месячной девочки, умершей в Петербурге, нашли наркотик. Но скончалась она не от этого

Эксперты установили причину смерти новорожденной девочки, которую привезли в больницу из квартиры на Комендантском в состоянии клинической смерти.
Следы наркотика нашли во внутренних органах и крови скончавшейся малышки, стало известно «Фонтанке» 21 декабря. Однако причиной смерти стала, по предварительной информации, вирусная инфекция.
Мать ребенка якобы отрицала употребление наркотиков, как на стадии беременности, так и после. Она признала лишь небольшое употребление алкоголя.
Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности в том числе по статье «Убийство». Она является биологической матерью еще четверых детей. Один из них скончался, другой живет в детском доме, третьего она отдала на усыновление, а четвертый живет с бабушкой по отцовской линии. Родительских прав на них она лишена.
Скорая увезла месячную девочку в состоянии клинической смерти в больницу ночью 1 октября. В больнице спасти ребенка, несмотря на все усилия, не смогли.