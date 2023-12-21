Бельский: пока в Генплане на проспекте Кима стоит школа, застройки там не будет

Пока в Генплане участок на проспекте Кима, дом 1, зарезервирован под строительство школы, застройка этой территории не грозит. Так спикер Заксобрания Александр Бельский во время брифинга 21 декабря в Мариинском дворце ответил на вопрос «Фонтанки» про опасения жителей Василеостровского района.



Речь идет об участке, который во время второго чтения Генплана поправкой перевели из зоны отдыха Р1 в деловую зону Д и зарезервировали в этом месте строительство школы не менее чем на 825 мест. Василеостровцы подсчитали, что площадь участка, исходя из нормативов на одного ученика, позволяет построить школу только на 300 мест. А поставить школу на 825 мест можно, если захватить соседние городские участки, где располагается детская площадка и площадка детского сада. Жители опасаются, что деловая зона позволит застройщику все же построить на этом месте жилье.

