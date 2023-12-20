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    В Армении лишили радио Sputnik эфира на месяц

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    Армянская комиссия по телевидению и радио отозвала лицензию на 30 дней у ретранслятора радио Sputnik Армения — радиостанции «Тоспа». Об этом в среду, 20 декабря, сообщило издание в своем Telegram-канале.

    Решение связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном».

    По мнению ведомства страны, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это «морального права как иностранный гражданин».

    Также радиостанцию оштрафовали на 500 тысяч драмов (около 1200 долларов) из-за авторской программы «Абовян Time».

    В ней комиссия нашла утверждения, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».

    Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение армянского регулятора в своем Telegram-канале. «Драма на 500 тыс. драмов. Эфенди опять обиделся», — написала она.

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