В Армении лишили радио Sputnik эфира на месяц

Армянская комиссия по телевидению и радио отозвала лицензию на 30 дней у ретранслятора радио Sputnik Армения — радиостанции «Тоспа». Об этом в среду, 20 декабря, сообщило издание в своем Telegram-канале.

Решение связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном».



По мнению ведомства страны, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это «морального права как иностранный гражданин».



Также радиостанцию оштрафовали на 500 тысяч драмов (около 1200 долларов) из-за авторской программы «Абовян Time».

В ней комиссия нашла утверждения, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках».



Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение армянского регулятора в своем Telegram-канале. «Драма на 500 тыс. драмов. Эфенди опять обиделся», — написала она.

