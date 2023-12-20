РФС решил остаться в УЕФА

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает РИА Новости. Член исполкома Михаил Гершкович сообщил, что вопрос обсуждался и единогласно проголосовали против этого решения из-за отсутствия гарантий от ФИФА. РФС решил сохранить контакты с УЕФА и оценить, как будет развиваться ситуация в следующем году.



С начала санкций в феврале 2022 года, наложенных Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА на российские сборные и клубы из-за событий на Украине, российская сборная провела лишь 11 товарищеских матчей, выиграв четыре, шесть раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. Осенью 2023 года организации подтвердили, что санкции сохранятся до завершения СВО.