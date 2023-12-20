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    РФС решил остаться в УЕФА

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    16 комментариев

    Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), передает РИА Новости. Член исполкома Михаил Гершкович сообщил, что вопрос обсуждался и единогласно проголосовали против этого решения из-за отсутствия гарантий от ФИФА. РФС решил сохранить контакты с УЕФА и оценить, как будет развиваться ситуация в следующем году.

    С начала санкций в феврале 2022 года, наложенных Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА на российские сборные и клубы из-за событий на Украине, российская сборная провела лишь 11 товарищеских матчей, выиграв четыре, шесть раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. Осенью 2023 года организации подтвердили, что санкции сохранятся до завершения СВО.

    В декабре 2022 года, после отстранения российских команд от международных соревнований, исполком РФС обсуждал возможный переход из УЕФА в АФК. Впоследствии РФС и УЕФА объединились, чтобы создать рабочую группу, задача которой — разработать план по возвращению российских команд на международную арену.

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    РФСФутболУЕФА
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    Комментарии 16

    Гость20 Дек 2023 в 15:19
    Всех из РФС в иноагенты!
    +0−0
    Гость20 Дек 2023 в 15:09
    Бунт на корабле!
    +1−0
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