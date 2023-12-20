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    Общественная палата Петербурга рассказала, как будет бороться с фейками на выборах президента РФ

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    На выборах президента России в задачи общественного штаба, который создала Общественная палата Петербурга, будет входить работа с информационными вбросами. Об этом 20 декабря на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал член ОП, глава медиацентра штаба Дмитрий Солонников.

    «Скажу важное слово «фейк» <...>. Очень часто поступает информация, «вот фотография из такого-то избирательного участка, смотрите, что там происходит». И оказывается, что фотография трехлетней давности <...>. Ее вбрасывают в Петербурге. Наша задача — показать, что это неправда. Есть наши наблюдатели, которые говорят, что стены покрашены в другой цвет, мебель стоит по-другому, и эти фотографии никакого отношения к Петербургу не имеют. Это важно», — рассказал Солонников.

    «Никаких сомнений, что это будет информационная кампания, специально организованная по дискретизации выборов. Давайте к этому относиться объективно. Мы все понимаем, что никто технологии западные не менял, как работали по одним и тем же методичкам, так и будут работать дальше, так и работают сейчас. Посмотрите, что происходит в Белграде. У нас будет все то же самое», — подчеркнул спикер.

    Задача штаба — информационно отрабатывать «вбросы», добавил Солонников.

    Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.

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    ВыборыВыборы президентаОбщественная палата
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