Общественная палата Петербурга рассказала, как будет бороться с фейками на выборах президента РФ

На выборах президента России в задачи общественного штаба, который создала Общественная палата Петербурга, будет входить работа с информационными вбросами. Об этом 20 декабря на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал член ОП, глава медиацентра штаба Дмитрий Солонников.



«Скажу важное слово «фейк» <...>. Очень часто поступает информация, «вот фотография из такого-то избирательного участка, смотрите, что там происходит». И оказывается, что фотография трехлетней давности <...>. Ее вбрасывают в Петербурге. Наша задача — показать, что это неправда. Есть наши наблюдатели, которые говорят, что стены покрашены в другой цвет, мебель стоит по-другому, и эти фотографии никакого отношения к Петербургу не имеют. Это важно», — рассказал Солонников.

