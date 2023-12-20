Это возможность начать нормальную жизнь. 17-летней Алёне нужна помощь в лечении

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У Алёны первичная лёгочная гипертензия. Долгие годы врачи не могли определить её причину. Лишь недавно они обнаружили в печени девочки новообразование, которое, по их мнению, и спровоцировало заболевание. Опухоль необходимо удалить. Сделать это можно только после понижения давления в лёгочной артерии, а для этого необходим курс лекарственной терапии. Только на данный момент получить лекарства за госсчёт нет возможности.



Попова Алёна, 17 лет.

Первичная лёгочная гипертензия, новообразование в печени.



Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 252 000 рублей.

Алёна болеет всю жизнь, с самого рождения. Врачи не могли найти причину повышения давления в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. оно у девочки переваливало за 150. При таком давлении сердце не справляется с перекачкой крови, поступающей в него большим потоком, и оно в буквальном смысле начинает раздуваться. Возникает высокий риск сердечно-лёгочной недостаточности. Если говорить простым языком: Алёна начинает задыхаться, понижается сатурация. Подняться даже на два лестничных пролёта становится практически невозможно.



Все прошедшие годы врачи из Москвы и Самары искали причину такого повышенного давления: если её не найти, болезнь будет прогрессировать и единственным шансом на жизнь в конечном итоге станет пересадка лёгких и сердца. Алёна и её семья все эти годы жили в страхе перед будущим и в отчаянии. Единственное, что поддерживало девочку, — приём препаратов, которые понижали давление. Но с ними порой возникали проблемы, семье приходилось их покупать самостоятельно, так как добиться льготного обеспечения не всегда удавалось.



И лишь несколько дней назад, на последнем обследовании, нашли причину болезни — УЗИ показало новообразование в печени. Врачи с уверенностью в 90% говорят, что именно из-за этого у Алёны развилась высокая лёгочная гипертензия.

Опухоль необходимо удалить. Но для этого нужно понизить давление в лёгочной артерии. Медики смогли подобрать комбинированную терапию препаратами, благодаря которой давление упало, а состояние Алёны значительно улучшилось.



Врачи отпустили девочку домой. Но теперь ей в течение двух месяцев необходимо принимать эти лекарства, чтобы давление стало ещё ниже. И как только это произойдёт, сразу проведут операцию по удалению новообразования. Она запланирована на февраль.



Но получить назначенные препараты за госсчёт сейчас невозможно, родителям Алёны чиновники от медицины в родном городе сообщили, что бюджет на первый квартал 2024 года уже утверждён и выделить дополнительные средства на покупку лекарства они не могут.



За помощью семья девочки обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», единственный в России, который оказывает помощь взрослым и детям с такими патологиями. Фонд и раньше поддерживал девочку, когда были перебои в поставках препаратов, не остался в стороне и сейчас, открыв сбор средств.

