Свобода от наледи. Петербургские чиновники нашли безопасные для головы места в городе

Ходить у школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов Петербурга теперь безопасно — с крыш ничего упасть не должно. Кровли нежилых зданий органов государственной власти и их подведомственных учреждений полностью очищены от снега и наледи. По крайней мере, об этом 19 декабря рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
Поручение очистить кровли дал вице-губернатор Евгений Разумишкин. «В преддверии потепления эту задачу важно было выполнить в максимально сжатые сроки для обеспечения безопасности жителей города. По состоянию на 19 декабря в систему «Объекты городской среды» внесены данные об очистке 100% всех объектов - 4780», – подчеркнули в пресс-службе и приложили фотографии, свидетельствующие о проделанной работе.
Специалисты ГАТИ проверили качество уборки, «в первую очередь обращая внимание на здания дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, а также лечебно-диагностических учреждений». Нарушений не нашли.
Также сегодня в центре города прохожих удивил «коммунальный десант». Группа из 15 человек шла со снеговыми лопатами и ледорубами, периодически люди в спецкостюмах останавливались счистить остатки льда с края тротуара.
С началом оттепели в Петербурге начал падать лед. Сначала на машины, потом — на людей. Уже есть погибший (правда, предположительно сосулька упала не с крыши дома, а с остекленной лоджии), есть пострадавшие, уехавшие на скорой, есть ребенок в коляске., на которую рухнул снег. На этом фоне губернатор Александр Беглов назвал очистку кровель приоритетом. А дальше все зависит от ресурсов конкретной управляющей организации: будет ли она тратить время на то, чтобы поскорее прибраться на тротуаре, или поспешит к соседней крыше, чтобы лед оттуда упал санкционированно, а не аварийно. Подробнее читайте в нашем тексте.
О том, как город переживает таяние, читайте и смотрите в онлайн-трансляции «Фонтанки».