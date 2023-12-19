Свобода от наледи. Петербургские чиновники нашли безопасные для головы места в городе

Ходить у школ, детских садов, поликлиник и других социально значимых объектов Петербурга теперь безопасно — с крыш ничего упасть не должно. Кровли нежилых зданий органов государственной власти и их подведомственных учреждений полностью очищены от снега и наледи. По крайней мере, об этом 19 декабря рассказали в Государственной административно-технической инспекции.



Поручение очистить кровли дал вице-губернатор Евгений Разумишкин. «В преддверии потепления эту задачу важно было выполнить в максимально сжатые сроки для обеспечения безопасности жителей города. По состоянию на 19 декабря в систему «Объекты городской среды» внесены данные об очистке 100% всех объектов - 4780», – подчеркнули в пресс-службе и приложили фотографии, свидетельствующие о проделанной работе.